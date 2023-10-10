Bir değeri daha kaybettik

Ülkemiz değerli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vergi Dairesi kurucusu ve ilk müdürü olan Yusuf Ziya bugün vefat etti.
Değerli işadamlarımızdan Zeki Ziya'nın da babası olan Yusuf Ziya 95 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Ziya'nın cenazesi, yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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