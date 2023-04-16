Bir değeri daha kaybettik

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Güzelyurt’un narenciye üstadı, UBP’nin mihenk taşlarından, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün efsane başkanı, kıymetli insan Zafer Niyazi bugün vefat etti.
Nam-ı diğer Güzelyurt'un Valisi, ülke narenciye sektörünün öncü ismi, değerli iş adamı, Ulusal Birlik Partisi'nin temel taşlarından, mütevazi ve babacan bir insan olan Zafer Niyazi'nin vefatı başta Güzelyurt bölgesi olmak üzere ülkede üzüntüyle karşılandı.
Niyazi’nin cenazesi, yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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