Billur ailesinin acı kaybı

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Polis teşkilatının eski mensuplarından emekli polis müfettişi sevilen ve sayılan kişilik Hasan Billur bugün vefat etti.
Hasan Billur’un cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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