Biçer ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetti.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Biçer ailesinin çınarı Zehra Biçer bugün vefat etti.

Biçer’in vefatı ailesi ve sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.

Zehra Biçer’in cenazesi yarın öğle namazına Müteakip Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

