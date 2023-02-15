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Biçentürk ailesi yasta

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Biçentürk ailesi yasta
Girne bölgesi köylerinden Ozanköy sevilen, sayılan bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ozanköy sakini Biçentürk ailesinin çınarı Cemal Biçentürk dün vefat etti.
Biçentürk Construction direktörü Önem Biçentürk’ün babası olan Cemal Biçentürk’ün vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Biçentürk’ün cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Ozanköy Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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