Beyarmudu bir değerini daha kaybetti

Güney Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Beyarmudu sevilen bir simasının ani vefatıyla yasa boğuldu.
Beyarmudu köyünün sevilen isimlerinden olan Hasan Şevki Kozansoy dün hayata gözlerini yumdu.
80 yaşında hayata gözlerini yuman Kozansoy, 4 çocuk ve 5 torun sahibiydi. Hasan Şevki Kozansoy bugün Beyarmudu Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Beyarmudu Kabristanlığı’na defnedilecek.
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