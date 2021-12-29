Betül Toker, hayata tutunamadı

Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardan beridir Karaoğlanoğlu'nda yaşayan Betül Toker bu sabah hayatını kaybetti.

Dr. Ali Toker'in eşi olan Betül Toker yaklaşık 2 ay önce geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında yapılan kalp ameliyatıyla başlayan yaşam savaşını kaybetti.

Toker'in cenazesi 30 Aralık 2021 Perşembe günü (yarın) Karaoğlanoğlu Camii' nde kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek