Bensen ailesi çınarına ağlıyor

Hamitköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bensen ailesinin çınarı, sevilen, sayılan kişilerden Birben Bensen bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Birben Bensen’in cenazesi yarın Hamitköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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