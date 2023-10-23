Bayraktar sevenlerini üzdü

Karpaz bölgesinin turizme açılan yerlerinden Bafra sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bafra köyünün sevilen, sayılan ismi Şenay Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın ölümü başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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