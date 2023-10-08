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Basın camiasını üzen veda

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Basın camiasını üzen veda
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Ülkemiz basını bir değerli çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Uzun yıllar gazetemiz Halkın Sesi’nde de görev yapan gazeteci Sami Taşarkan hayatını kaybetti. Taşarkan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere çok sayıda sevenini yasa boğdu…
Birçok gazetede çalışmış, uzun yıllar Ticaret Odası'nda basın danışmanlığı yapmış olan Taşarkan, Gazeteciler Birliği genel kurullarının değişmez divan başkanıydı...
Sami Taşarkan'ın cenazesi yarın İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabrişstanlığı'na defnedilecek.
 
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