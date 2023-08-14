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Basın camiamız bir duayenini daha kaybetti

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Basın camiamız bir duayenini daha kaybetti
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Ülkenin tanınmış simalarından duayen gazeteci, yazar 69 yaşındaki Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti. Süleyman Ergüçlü’nün zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Uzun yıllar birçok basın kuruluşunda görev yapan ve Kıbrıs Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni görevinde bulunan Ergüçlü, bir dönem BRTK yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüten Ergüçlü, BRT çalışanı Neşe Ergüçlü ile evli ve sanatçı Hazar Ergüçlü'nün babasıydı.
 
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