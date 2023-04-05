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Barut ailesi çınarını kaybetti

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Barut ailesi çınarını kaybetti
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Esentepe bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe köyünün büyük ailelerinden olan Barut ailesinin çınarı Naciye Barut dün vefat etti.
Barut’un cenazesi bugün kılınan öğle namazı sonrasında Esentepe Mezarlığı’na defnedildi.
 
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