Barut ailesi çınarını kaybetti

Esentepe Belediyesi eski başkanlarından merhum Erdal Barut'un babası Celal Barut vefat etti.
Celal Barut’un cenazesi Cuma günü (yarın) Esentepe Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazına müteakip Esentepe Mezarlığı’na defnedilecek.
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