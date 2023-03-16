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Barut ailesi çınarını kaybetti

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Barut ailesi çınarını kaybetti
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Esentepe Belediyesi eski başkanlarından merhum Erdal Barut'un babası Celal Barut vefat etti.
Celal Barut’un cenazesi Cuma günü (yarın) Esentepe Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra  kılınacak cenaze namazına müteakip Esentepe Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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