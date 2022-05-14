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Barış Harekatı gazisi Altıntaş hayatını kaybetti

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Barış Harekatı gazisi Altıntaş hayatını kaybetti
Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Barış Harekatı Gazisi Hüseyin Altıntaş dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Altıntaş'ın naaşı bugün saat 15.00'te Gazimağusa'daki KTBK Gaziler Cemiyeti'ndeki askeri törenin ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedidecek.
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