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Balalan bir çınarını daha kaybetti

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Balalan bir çınarını daha kaybetti
Karpaz bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Balalan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü ytaşıyor.
Balalan köyünün ve Karpaz bölgesinin sevilen insanlarından olan, yardımseverliği ile bilinen Besime Korman dün hayata gözlerini yumdu.
Korman bugün Balalan Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Balalan Mezarlığı'na defnedilecek.
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