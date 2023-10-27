Bakırcı’nın acı günü

Karpaz bölgesinin şirin köylerinden Taşlıca bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Erenköy - Karpaz Belediyesi köylerinden Taşlıca sakini ve Başkanı Hamit Bakırcı’nın kayınvalidesi de olan Nazmiye Karakaş bugün vefat etti.

Nazmiye Karakaş’ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Karakaş’ın cenazesi yarın Taşlıca’da kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Taşlıca Mezarlığı’na defnedilecek.



