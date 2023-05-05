Bahçeli, İsmet abisini uğurladı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi sınırları içindeki Bahçeli köyü sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bahçeli köyünün sakin ve sevilen siması İsmet Gençtürk bugün vefat etti.
Gençtürk’ün cenazesi bugün kılınan ikindi namazına müteakip Bahçeli Köy Mezarlığı’na defnedildi.
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