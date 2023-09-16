Bahçeli bir çınarını daha kaybetti

Beşparmak dağlarının kuzey yamaçlarındaki küçük köylerimizden Bahçeli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy - Esentepe Belediyesi'ne bağlı Bahçeli köyünün sevilen simalarından olan Fatma Atik bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Atik'in cenazesi kılınacak ikindi namazına müteakip Bahçeli Köyü Kabristanlığı'na defnedilecek.
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