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Bahçeli bir çınarını daha kaybetti

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Bahçeli bir çınarını daha kaybetti
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Beşparmak dağlarının kuzey yamaçlarındaki küçük köylerimizden Bahçeli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy - Esentepe Belediyesi'ne bağlı Bahçeli köyünün sevilen simalarından olan Fatma Atik bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Atik'in cenazesi kılınacak ikindi namazına müteakip Bahçeli Köyü Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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