Bağlaş ailesinin acı kaybı

Aslen Bağlıköy’lü olup uzun yıllardan beridir Denizli’de yaşayan Sabiha Gökçen Bağlaş dün hayatını kaybetti.
Lefke Türk Spor Kulübü yöneticilerinden Gürsel Bağlaş’ın annesi olan 83 yaşındaki Sabiha Bağlaş'ın cenazesi bugün Gemikonağı Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefke Mezarlığı’na defnedildi.
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