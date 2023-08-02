banner913
banner932
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
21 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
14 0
 
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
126 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
111 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
484 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
25 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
31 0
banner964

Azizoğlu ailesi çınarını kaybetti

banner476

banner825
Azizoğlu ailesi çınarını kaybetti
banner971
Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne bölgesinin büyük ailelerinden Azizoğlu ailesinin çınarı Şerif Azizoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Gülümseyen yüzü ve yardımseverliğiyle bilinen Azizoğlu2nun cenazesi yarın Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Zeytinlik Mezarlığı’nda defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.