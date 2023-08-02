Azizoğlu ailesi çınarını kaybetti

Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Girne bölgesinin büyük ailelerinden Azizoğlu ailesinin çınarı Şerif Azizoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.

Gülümseyen yüzü ve yardımseverliğiyle bilinen Azizoğlu2nun cenazesi yarın Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Zeytinlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

