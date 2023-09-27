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Aylanç ailesi yasta

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Aylanç ailesi yasta
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İskele bölgesinin küçük köylerinden olan Altınova köyü sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Altınova köyü sakini Aylanç ailesinin sevilen siması olan Pembe Aylanç bugün vefat etti.
Bir süreden beridir Londra’da yaşamını sürdüren Pembe Aylanç’ın vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
 
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