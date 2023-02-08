Aydınköy, bir çınarını daha kaybetti

Güzelyurt bölgesi köylerinden Aydınköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Malyalı olan ve Aydınköy’de yaşamını sürdüren Öznevir Hüseyin Erçal bugün vefat etti.

Emekli Albay Naci Erçal’ın annesi de olan Öznevir Erçal’ın cenazesi bugün saat 12.00 de Güzelyurt Fatih Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Aydınköy mezarlığına defnedildi.

