Avustralyalı Kıbrıslı Türkler bir çınarını daha kaybetti

Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızdan bir çınar daha hayatını kaybetti.
Aslen Larnaka'ya bağlı Celya köyü sakini olan ve uzun yıllardan beridir Avustralya'da yaşayan Hüdaverdi Hasan(Kızıloklu) hayatını kaybetti.
1963 sonrasında Avustralya'ya göç ederek orada aile kuran Hüvaderdi Hasan zaman zaman ülkeye ziyarette bulunuyordu.
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