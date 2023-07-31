Ateş ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakini Ateş ailesinin çınarı Orhan Ateş dün vefat etti.

Ateş’in cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

