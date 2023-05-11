banner913
banner932
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
4 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
3 0
 
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
9 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
28 0
Klasman tamam, gözler play-off’ta
Klasman tamam, gözler play-off’ta
11 0
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
Çayönü’ne dün 4 kg yağış düştü
19 0
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası
20 0
banner915

Aslanköy bir çınarını daha kaybetti

banner476

banner825
Aslanköy bir çınarını daha kaybetti
banner931
Mesarya Belediyesi köylerinden olan Aslanköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslanköy sakini Nermin Koryiğit, dün vefat etti.
Koryiğit’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Aslanköy Mezarlığı’na defnedilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.