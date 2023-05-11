Aslanköy bir çınarını daha kaybetti

Mesarya Belediyesi köylerinden olan Aslanköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslanköy sakini Nermin Koryiğit, dün vefat etti.

Koryiğit’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Aslanköy Mezarlığı’na defnedilecek.

