Arapköy bir çınarını daha kaybetti

Çatalköy bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Arapköy sakini Zekiye Akbıçak dün hayatını kaybetti.
Akçıçak’ın cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Arapköy Kabristanlığı’na defnedildi.
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