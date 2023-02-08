Amaç Arnavutoğlu için tören düzenleniyor.

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI PERSONELİ AMAÇ ARNAVUTOĞLU İÇİN TÖREN DÜZENLENİYOR
Tedavi amacıyla Hatay Kırıkhan’da bulunan ve depremde Öğretmenevi enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç ARNAVUTOĞLU için bugün saat 11:30’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda tören düzenlenecektir. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda düzenlenecek ilk törenin ardından, ikinci tören saat 12.00’da Göçmenköy İdmanyurdu Spor Kulübü’nde düzenlenecektir. ARNAVUTOĞLU’nun naaşı, İsmail Safa Camii’nde saat 14.00’da kılınacak cenaze namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecektir.