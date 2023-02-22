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Altun ailesinin acı günü

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Altun ailesinin acı günü
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Altun ailesinin çınarı Hidayet Altun dün gece vefat etti.
Hidayet Altun’un cenazesi bugün İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi.
 
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