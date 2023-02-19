Altıok, evinde hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 78 yaşındaki Halil Altıok, dün 19.30 sıralarında evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı, Altıok’un ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
İskele bölgesinde iki kumarhanede 6 kişiye yasal işlem
İskele bölgesinde dün polisin iki ayrı kumarhanede yaptığı denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edildi.
Polis, söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gitti.
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