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Altınkaya ailesinin acı günü

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Altınkaya ailesinin acı günü
Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt bölgesinin sevilen ailelerinden Altınkaya ailesinin çınarı ve Yalova Spor Kulübü başkan Can Altınkaya’nın babası olan Özdem Altınkaya bugün hayata gözlerini yumdu.
Özdem Altınkaya, Çarşamba günü Güzelyurt Camisi’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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