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Altay ailesi çınarını kaybetti

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Altay ailesi çınarını kaybetti
Lefkoşa’nın tanınmış ailelerinden Altay ailesi çınarını sonsuzluğa uğurladı.
Başarılı teknik direktörlerimizden Turan Altay’ın babası sevilen sayılan kişilik Ekrem Altay bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Altay, kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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