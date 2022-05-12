Altay ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa’nın tanınmış ailelerinden Altay ailesi çınarını sonsuzluğa uğurladı.
Başarılı teknik direktörlerimizden Turan Altay’ın babası sevilen sayılan kişilik Ekrem Altay bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Altay, kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.