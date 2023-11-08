Alsancak yasta

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen, sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alsancak sakini olan Orman Dairesi emeklisi ve Alsancak Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Redif Nurel’in babası olan Sultan Nurel bugün vefat etti.

Sultan Nırel’in vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi yasa boğdu.

Nurel, yarın Alsancak Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip öğle cenaze namazı sonrasında Alsancak Mezarlığı'nda defnedilecek.

