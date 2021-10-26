Alsancak yasa boğuldu

Girne bölgesinin ve Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve Alsancak’ta ikamet eden Eser Birtan hakkın rahmetine kavuştu.

Birtan'ın cenazesi yarın öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.

İki kız çocuğu ve iki torun sahibi olan Birtan'ın zamansız vefatı bölgede üzüntüyle kaşılandı.