Alsancak, Mehmet abisine ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Erzincanli olup Alsancak'ta ikamet eden Mehmet Beyazkaya bugün vefat etti.
Beyazkaya’nın cenazesi yarın (2 Ağustos Çarşamba) Karaoğlanoğlu camisinde kılınacak ikindi namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.
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