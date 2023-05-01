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Alsancak, Ayşe ablasına ağlıyor

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Alsancak, Ayşe ablasına ağlıyor
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Alsancak sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka-İskele'li olan ve 1974 sonrası Alsancak'ta yaşamını sürdüren Ayşe Subaşı bugün hayata gözlerini yumdu.
DAÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Derviş Subaşı'nın annesi de olan Ayşe Subaş'ının vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Subaşı, yarın kılınacak öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek. 
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