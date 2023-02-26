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Alper ailesi yasta

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Alper ailesi yasta
Aslen Larnaka bölgesinden Tuzla köyü sakinlerinden olan ve uzun yıllardan beridir Girne'de ikamet eden Mustafa Alper vefat etti.
Emekli öğretmen olan ve medyamızın değerli kuluşlarından Kıbrıs Postası'nın direktörü Polat Alper'in babası olan Mustafa Alper'in vefatı ailesini ve dostalrını yasa boğdu.
Alper cenazesi yarın Girne'de Karaoğlanoğlu Cai,si'nde kılınacak öğle namazına mütreakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedilecek.
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