Alkan ailesi yasta

Mesarya bölgesi köylerinden Minareliköy sevilen bir çınarını daha sonsuzluğa uğurladı.
Aslen Lefkoşa’lı olup uzun yıllardır Minareliköy’de yaşamını sürdüren Sevay Alkan dün vefat etti.
Alkan’ın cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi.
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