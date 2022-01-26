Alirıza Usluer sevenlerini üzdü

Eski milletvekili Alirıza Usluer hayatını kaybetti. Usluer için bugün Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek





Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski İskele Milletvekili Alirıza Usluer, hayatını kaybetti.

Eski milletvekili Usluer için bugün 10.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek; ardından İskele’de yapılacak cenaze töreniyle defnedilecek.

72 yaşındaki Alirıza Usluer’in rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görmekte olduğu öğrenildi.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçiminde Ulusal Birlik Partisi’nden İskele Milletvekili seçilen Alirıza Usluer, UBP İskele ilçe başkanı, belediye meclis üyesi olarak da görev yapmıştı. Usluer ayrıca uzun yıllar Polis Teşkilatında görev yapmış ve İskele Merkez Muhtarlığı görevini de yürütmüştü.

Usluer, evli ve iki çocuk babasıydı.

CUMHURBAŞKANI TATAR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Usluer’in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Uzun yıllar ülkemize Polis ve Ulusal Birlik Partisi İlçe Başkanı ve İskele Milletvekili olarak hizmet etmiş çok değerli Alirıza Usluer kardeşimizin hakkın rahmetine kavuştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.





