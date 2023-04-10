Alasya ailesi yasa boğuldu

Lefkoşa sevilen bir siması nı daha kaybetmenin üzün tüsünü yaşıyor.

Lefkoşa'nın sevilen simalarından ve İskan Dairesi eski müdürlerinden olan Ergin Alasya dün vefat etti.

BRT çalışanlarından olan Mehmet Alasya'nın babası olan Ergin Alasya bir süreden beridir tedavi görmekteydi.

Ergin Alasya'nın cenazesi bugün kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.