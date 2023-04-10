banner913
banner932
Kanserle savaşta tek yürek
Kanserle savaşta tek yürek
9 0
“Güzel günler göreceğiz”
“Güzel günler göreceğiz”
7 0
 
Lefkoşa’nın beyi Forest
Lefkoşa’nın beyi Forest
40 0
50 0
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanı Ramiz Manyera’nın cenaze törenine katıldı
36 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
72 0
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
İlkokullarda tüm finalistler belirlendi
14 0
banner915

Alasya ailesi yasa boğuldu

banner476

banner825
Alasya ailesi yasa boğuldu
banner931
Lefkoşa sevilen bir siması nı daha kaybetmenin üzün tüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'nın sevilen simalarından ve İskan Dairesi eski müdürlerinden olan Ergin Alasya dün vefat etti.
BRT çalışanlarından olan Mehmet Alasya'nın babası olan Ergin Alasya bir süreden beridir tedavi görmekteydi.
Ergin Alasya'nın cenazesi bugün kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.