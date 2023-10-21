Alaniçi bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Alaniçi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alaniçi köyü'nün sevilen isimlerinden Tefika Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Tefika Taşçıoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derin yasa boğdu. Cenazesinin pazar günü (yarın) öğle namazından sonra , Alaniçi kabristanlığına defnedilecek.
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