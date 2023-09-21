Aktaş ailesi, çınarını kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Paşaköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Paşaköy sakini Aktaş ailesinin çınarı olan 78 yaşındaki Sultan Aktaş önceki gün vefat etti.

Aktaş’ın cenazesi bugün Paşaköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Paşaköy Kabristanlığı’na defnedildi.

