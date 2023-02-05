Aksertel ailesinin acı günü

Alsancak sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na hizmet veren Alsancak'ın sevilen simalarından Bülent Aksertel dün vefat etti.
Aksertel, bugün Alsancak Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Alsancak Kabristanlığı'na defnedilecek.
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