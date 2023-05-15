banner913
banner932
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgede etkili olacak
4 0
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
31 Ekim' e kadar her türlü ateş yakmak yasak
9 0
 
“Alım-satımların arkasında kimin olduğunu biliyoruz”
“Alım-satımların arkasında kimin olduğunu biliyoruz”
9 0
Son gülen Düzkaya oldu
Son gülen Düzkaya oldu
28 0
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
12 0
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
10 0
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
11 0
banner915

Akova köyü yasta

banner476

banner825
Akova köyü yasta
banner931
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Akova sevilen bir simasının zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova köyünün ve Geçitkale bölgesinin bilinen kişilerinden Veteriner Dr. Cengiz Ozaner’in eşi ve UBP milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle’nin kız kardeşi Şencan Ozaner bugün vefat etti.
Şencan Ozaner’in zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi şok etti.
Ozaner’in cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazına müteakip Akova Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.   
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.