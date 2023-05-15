Akova köyü yasta

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Akova sevilen bir simasının zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akova köyünün ve Geçitkale bölgesinin bilinen kişilerinden Veteriner Dr. Cengiz Ozaner’in eşi ve UBP milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle’nin kız kardeşi Şencan Ozaner bugün vefat etti.

Şencan Ozaner’in zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere bölgeyi şok etti.

Ozaner’in cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazına müteakip Akova Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.

