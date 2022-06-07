Akova bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Akova bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akova köyünün sevilen ailelerinden olan Yeğen ailesinin çınarı Ayşe Yeğen bugün hayata gözlerini yumdu.

Ayşe Yeğen’in yarın Akova Cami’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Akova Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

