Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Akdoğan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akdoğan sakinlerinden değerli insan, Celal Bilaller bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Bilaller’in cenazesi, bugün Akdoğan Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Akdoğan Kabristanlığı’na defnedildi.



