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Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

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Akdoğan bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan'ın sevilen simalarından olan Yusuf Veziroğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Veziroğlu'nun cenazesi bugün Akdoğan Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı'na defnedilecek.
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