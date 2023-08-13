Akdoğan bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Akdoğan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan'ın sevilen simalarından olan Yusuf Veziroğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Veziroğlu'nun cenazesi bugün Akdoğan Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdoğan Kabristanlığı'na defnedilecek.
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