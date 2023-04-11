Akdoğan, bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan bir çınarını dahay kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdoğan'ın sevilen, sayılan çınarlarından biri olan Aysın Çökmez dün hayata gözlerini yumdu.
Çökmezin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaz namazı sonrasında Akdoğan Mezarlığı'na defnedilecek.
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