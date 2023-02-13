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Akdeniz, Hursiye ablasına ağlıyor

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Akdeniz, Hursiye ablasına ağlıyor
Lapta-Alsancak Belediyesi'ne bağlı Akdeniz köyünün sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Akdeniz'li olup Akdeniz köyünde ikamet eden Hursiye Arap dün hayatını kaybetti.
Hursiye Arap'ın cenazesi Salı öğle namazından sonra Akdeniz Kabristanlığına defnedilecek.
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