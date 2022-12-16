Akçelik ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden olan Akçelik ailesinin çınarı Müjgan Akçelik dün hayata gözlerini yumdu.

Akçelik’in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

