Akçay yasta

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay köyünün sevilen simalarından, yardımseverliği ile bilinen Mehmet Usta bugün hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadelesini kaybeden Mehmet Usta'nın vefatı bölgede derin üzüntü yarattı.

Usta'nın cenazesi yarın Akçay Camisi'nda kılınacak öğle namazına müteaki cenaze namazı sonrasında Akçay Hayrettin Seheroğlu kabristanlığına defnedilecek.